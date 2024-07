Corupție la Spitalul raional Leova: un angajat ar fi luat ilegal bani de la pacienți. CNA a ridicat circa €6 500 și 27 000 de lei

10:20

Dedicați să oferim soluții inovatoare care să simplifice viața abonaților noștri, Moldtelecom a lansat noul serviciu One Number. Tehnologia îți oferă experiență de comunicare mai convenabilă și mai eficientă, dacă te numeri printre utilizatorii ceasurilor inteligente. De acum încolo, vei fi conectat mereu, fără a depinde de telefon și vei putea gestiona două cartele SIM […] The post Spune salut noului serviciu Moldtelecom, One Number. Comunică ușor și de pe smartwatch-ul tău appeared first on NewsMaker.