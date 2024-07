Cerealele din Ucraina, care tranzitează Moldova, nu vor fi verificate de ANSA. Proiect de lege adoptat în lectură finală

21:50

În 2023, durata medie a vieții unei persoane din Republica Moldova a constituit 71,9 ani, fiind în creștere față de anul precedent. Iar speranța de viață la naștere, anul trecut, a constituit 67,5 de ani pentru bărbați și 76,4 de ani pentru femei. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) într-un raport […]