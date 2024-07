Restanțe pentru sistemul medical din Moldova – Experții recomandă extinderea sistemului eRețeta pentru toate medicamentele și dispozitivele medicale

12:40

Republica Moldova are nevoie să își dezvolte piața financiară. În prezent există un nivel scăzut de intermediere financiară, fapt ce necesită soluții și acțiuni atât din partea mediului bancar, cât și a celui antreprenorial. Banca Națională a Moldovei se situează în centrul acestor discuții pentru a fi identificate soluții în dezvoltarea pieței financiare din Moldova ... Anca Dragu, la discuții cu delegația Băncii Mondiale: Moldova are nevoie de o piață financiară sustenabilă