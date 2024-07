7 obiceiuri zilnice pentru a pierde rapid grăsimea de pe abdomen

18:10

Andreea Marin, lovită de probleme de sănătate. Momentul care a determinat-o să slăbească Andreea Marin are 49 de ani, însă vârsta pare să fie doar un număr pentru ea. „Zâna Surprizelor” arată senzațional și se poate mândri cu o siluetă de invidiat, mai ales după ce a scăpat de kilogramele în plus. Vedeta a dezvăluit că a slăbit după ce s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. „În timpul muncii, am căzut pe stradă” Invitată în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar, Andreea Marin a pov...