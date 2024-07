Renato Usatîi, după 3 ani de guvernare PAS: Сod roșu de minciună!

11:20

Fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, este propus de PSRM pentru a candida din partea opoziției la funcția de președinte al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor, Igor Dodon. ”Societatea are nevoie de schimbare, oamenii mai au o singur speranță, că opoziția se va înțelege și noi nu avem dreptul moral să îi […] The post BREAKINGNEWS. Alexandr Stoianoglo candidează la funcția de președinte al Republicii Moldova appeared first on Omniapres.