Șeful Biroului Interpol Moldova, cercetat penal, va reveni din arest la domiciliu după gratii

14:50

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este pregătit să intre în cursa prezidențială. Liderul socialiștilor Igor Dodon l-a numit „candidatul poporului” și a cerut opoziției să susțină candidatura acestuia. NM vă spune ce se știe despre Alexandr Stoianoglo și dacă, potrivit experților, acesta poate deveni „principalul concurent al Maiei Sandu” la viitoarele alegeri prezidențiale. Ce știm […] The post Asta nu ți-i Dodon. Va deveni Stoianoglo un concurent real pentru Sandu? appeared first on NewsMaker.