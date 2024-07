„A ucis-o din iubire nebună”. Cum presa modelează percepțiile și stereotipurile legate de violența asupra femeilor

Presa are o influență considerabilă asupra opiniei publice și modelează percepțiile noastre asupra diferitor subiecte, inclusiv a problemelor sensibile precum violența de gen. Am vorbit cu Alina Andronache, specialistă în advocacy, lobby civic și comunicare despre cele mai greșite/nesănătoase abordări în presă când vorbim despre cazurile de violență asupra femeilor și despre ce am putea […] Post-ul „A ucis-o din iubire nebună”. Cum presa modelează percepțiile și stereotipurile legate de violența asupra femeilor apare prima dată în Observatorul de Nord.

