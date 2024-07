Moldova s-a ales cu 9,5 milioane de euro, oferiți de UE pentru eficiența energetică în sectorul rezidențial din țară

22:50

Șeful Biroului Vamal Nord și alți cinci vameși suspectați de corupție au fost arestați pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău a emis astăzi mandate de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele celor șase angajați vamali din cadrul Biroului Vamal Nord, inclusiv în privința șefului biroului Potrivit CNA, cinci persoane urmează a ... Șeful Biroului Vamal Nord și alți cinci vameși suspectați de corupție au fost arestați pentru 30 de zile – Decizia Judecătoriei Chișinău The post Șeful Biroului Vamal Nord și alți cinci vameși suspectați de corupție au fost arestați pentru 30 de zile – Decizia Judecătoriei Chișinău appeared first on Politik.