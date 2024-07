Ministrul de Externe al Ungariei consideră că există o “şansă pentru pace” în Ucraina dacă Trump revine la putere

08:20

Ex-ministrul afacerilor Interne și liderul mișcării anti-oligarhice, Andrei Nastase, afirmă că guvernul ar pregăti o bomba socială. Tentativa prezintă o inițiativă legislativă care vizează anularea scutirilor la TVA pentru arenda terenurilor agricole, o inițiativă periculoasă cu consecințe economice și sociale extrem de negative și greu de estimat, o inițiativă care va nenoroci aproape 700 000 […]