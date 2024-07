Spania – Anglia, finala Campionatului European 2024 – Englezii a doua oară consecutiv în ultimul act al competiției, iar spanoilii râvnesc al 4-lea trofeu continental

12:40

Un sistem de panouri fotovoltaice în valoare de circa 103, 6 mii de USD a fost instalat pe acoperișul Președinției. Achiziția a fost făcută cu sprijinul partenerilor externi, iar la inaugurare a participat și ministrul Energiei, Victor Parlicov, notează Moldpres. Șeful Cabinetului președintei Republicii Moldova, Adrian Băluțel a menționat că evenimentul de astăzi are două ... Instituția prezidențială va lua energie din panouri fotovoltaice – Va economisi 15% din consum