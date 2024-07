Ivan Diacov: “Alexandr Stoianoglo rămîne simbolul justiției. Să ne consolidăm în jurul lui!”

08:10

Echipa lui Joe Biden a transmis o listă de întrebări unei prezentatoare radio care l-a intervievat pe președintele SUA săptămâna aceasta, după prestația sa dezastruoasă de la dezbaterea televizată. "Întrebările mi-au fost trimise pentru aprobare. Le-am aprobat", a declarat Andrea Lawful-Sanders, gazda emisiunii "The Source" din Philadelphia, pentru CNN. Lawful-Sanders i-a spus lui Blackwell că […]