Doctorul Veaceslav Moșin acuză administrația Repromed că vrea să falimenteze clinica

09:50

Agenția Națională pentru Sănătate Publică se alătură și în acest an campaniei naționale „IULIE FĂRĂ PLASTIC”, care se desfășoară, tradițional, în a doua lună de vară. În acest an, evenimentul are loc sub genericul „Închidem robinetul – Oprim poluarea cu PLASTIC!”, având drept scop creșterea gradului de conștientizare a impactului negativ al plasticului asupra mediului și […]