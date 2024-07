Război între PAS și Primăria Chișinău? Viceprimarul Irina Gutnic, amenințată cu judecata pentru declarații false (VIDEO)

09:30

Imaginea NewsMaker, dar și cea a jurnalistelor Angela Gonța și Lorena Bogza, a fost folosită pentru o nouă escrocherie. Este vorba despre o „știre” care promovează o aplicație mobilă, care sugerează posibilitatea de a face bani rapid. Redacția NewsMaker declară că nu a realizat un astfel de material și nu are nicio legătură cu informațiile […] The post Imaginea NewsMaker, utilizată din nou fraudulos. De această dată, au fost vizate și două jurnaliste din alte redacții appeared first on NewsMaker.