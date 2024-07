Bărbatul omorât în Chișinău – membru al unei grupări criminale. Poliția examinează versiunea unei „reglări de conturi”

16:40

Luptătoarea Anastasia Nichita, una dintre sportivele care vor reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Paris, a vorbit într-un documentar despre copilăria sa grea. Aceasta a povestit despre certurile violente dintre părinții săi și despre situațiile când își apăra mama, riscând să fie ea însăși lovită, dar și despre lipsa acută a banilor. „Tata […]