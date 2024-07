Uniunea Europeană intensifică sprijinul pentru eficiența energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova

08:30

Autorităţile române au transmis, sâmbătă, un mesaj RO-Alert în judeţul Tulcea, fiind vizate localităţile din graniţa cu Ucraina, avertizând populaţia asupra pericolului căderii de obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat din Ucraina. Populaţia este asigurată că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse şi este sfătuită să sune la 112