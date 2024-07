Horoscopul zilei de 10 iulie 2024. Taurii sunt sfătuiți să se pregătească de noi provocări

09:50

O femeie străină de 41 ani a ascuns sub haine 50 mii dolari și voia să treacă frontiera. Potrivit oamenilor legii, suspecta era pasageră a rutei Chișinău-Baku. Totul s-a întâmplat la Aeroportul Internațional Chișinău. „Urmare a verificărilor, sub hainele unei pasagere au fost depistate mijloace financiare în numerar, și anume 50.000 USD. Valuta a fost […] Articolul O femeie a încercat să treacă frontiera cu 50 mii dolari, ascunși sub haine. Urma să zboare la Baku apare prima dată în Realitatea.md.