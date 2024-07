Podul peste Prut de la Ungheni: Desemnarea câștigătorului amânată cu încă trei săptămâni

06:30

Sectorul IT continuă să fie un pilon principal al economiei Republicii Moldova, menținându-se pe primul loc în rândul ramurilor de export. În trimestrul I al anului 2024, exporturile de servicii IT au înregistrat o creștere semnificativă de 14,2%, ajungând la 151,17 milioane USD, ceea ce reprezintă 26,7% din totalul exporturilor de servicii ale țării, potrivit […] Articolul Sectorul IT, cea mai mare ramură de export din Republica Moldova apare prima dată în Bani.md.