Un test pe care-l la propune "Platforma Moldova"
Infotag, 9 iulie 2024 23:30
Un test pe care-l la propune "Platforma Moldova"
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LIDERUL SOCIALIST A SPUS CĂ NU VA FI O ÎNTÂLNIRE A CONDUCĂTORILOR OPOZIȚIEI MIERCURI, PENTRU CĂ NU TOȚI SUNT PREGĂTIȚI # Infotag
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GRANICERII AU DESCOPERIT 50.000 DE DOLARI NEDECLARAȚI LA O STRĂINĂ CE PLECA DIN AEROPORTUL DIN CHIȘINĂU # Infotag
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COMISIA EUROPEANĂ VA ACORDA MOLDOVEI UN SPRIJIN FINANCIAR SUPLIMENTAR ÎN VALOARE DE 72,5 MILIOANE DE EURO # Infotag
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TREI CAZURI DE EXTORCARE ÎN CADRUL SCHEMEI „RUDĂ ÎN NEVOIE” AU FOST ÎNREGISTRATE ÎN MOLDOVA ÎN WEEKEND # Infotag
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ALEXANDRU STOIANOGLO PLEDEAZĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ ȘI NEUTRALITATEA MOLDOVEI
12:30
SERVICIILE REPREZINTĂ 42 LA SUTĂ DIN EXPORTURILE MOLDOVENEȘTI - VICEPRIM-MINISTRUL DUMITRU ALAIBA # Infotag
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Angajaţii de la Samsung au intrat în grevă generală
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MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII INVITĂ MEDIUL DE AFACERI POLONEZ SĂ INVESTEASCĂ ÎN MOLDOVA # Infotag
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13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU A CERUT MINISTERULUI ENERGIEI SĂ FINALIZEZE CEL PUȚIN O LINIE DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE CU ROMÂNIA ÎN 2025 # Infotag
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4 iulie 2024
17:00
FOST PREȘEDINTE AL RAIONULUI ORHEI, PRINS CONDUCÂND ÎN STARE DE EBRIETATE, PRIVAT DE PERMIS ȘI CONDAMNAT LA MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII # Infotag
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17:00
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN S-A ÎNTÂLNIT CU PRIMARII LOCALITĂȚILOR DIN RAIONUL CEADÎR-LUNGA # Infotag
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17:00
MOLDOVA VA AVEA ACCES LA FONDURI EUROPENE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ȘI INOVAȚIILOR SOCIALE # Infotag
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Maib susține femeile în IT și excelența în educația universitară, acordând 5 burse studentelor UTM în cadrul programului „You drive IT” # Infotag
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Natalia Codreanu, noua Președintă a Comitetului de Conducere FinComBank
3 iulie 2024
15:00
MOLDOVA VA PRIMI UN ÎMPRUMUT DE 18,2 MILIOANE DE EURO DE LA EBRD PENTRU REPARAREA INFRASTRUCTURII FEROVIARE # Infotag
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15:00
VICEPRIM-MINISTRUL MIHAI POPȘOI VA PARTICIPA LA O SERIE DE EVENIMENTE A SUMMITULUI NATO DE LA WASHINGTON DC # Infotag
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13:00
POLIȚIA SUSPECTEAZĂ PATRU PERSOANE DE IMPLICARE ÎN FURTUL DE BICICLETE CU VALOAREA TOTALĂ DE 1.8 MLN DE EURO # Infotag
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MOLDOVA VA FI REPREZENTATĂ DE 25 DE ATLEȚI LA JOCURILE OLIMPICE
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CU ASISTENȚA USAID, ÎN RAIONUL STRĂSENI A FOST INSTALATĂ O LINIE MODERNĂ DE SORTARE ȘI AMBALARE A CIREȘELOR # Infotag
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MOLDOVA VA PRIMI 6 MILIOANE DE EURO PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI EFICIENȚA ENERGETICĂ A LOCUINȚELOR SOCIALE # Infotag
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GUVERNUL APROBĂ PARTICIPAREA MILITARILOR MOLDOVENI LA OPERAȚIUNEA DE MENȚINERE A PĂCII A UE ÎN BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA # Infotag
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OTP BANK - CEA MAI BUNĂ BANCĂ PENTRU CLIENȚI CORPORATIVI ÎN MOLDOVA
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2 iulie 2024
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PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN: ÎNTREBAREA NU MAI ESTE DACĂ MOLDOVA POATE ADERA LA UE, CI CÂND O VA FACE # Infotag
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DEPUTATUL CONSIDERĂ CĂ O REINTEGRARE EFICIENTĂ VA NECESITA, PRINTRE ALTELE, ADOPTAREA LEGII CU PRIVIRE LA LUSTRAȚIE # Infotag
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MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ DESCHIDĂ AMBASADE ÎN ALTE CÂTEVA ȚĂRI ANUL VIITOR
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MOLDOVA: UN NOU STUDIU RELEVĂ CREȘTEREA ALARMANTĂ A POPULARITĂȚII ȚIGĂRILOR ELECTRONICE ÎN RÂNDUL TINERILOR # Infotag
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1 iulie 2024
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POLIȚIA CONFISCĂ PUȘTI DE VÂNĂTOARE DEȚINUTE ILEGAL DE PENSIONARI DIN DISTRICTUL DROCHIA
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CORTURI PENTRU A PROTEJA DE CĂLDURĂ LA CHIȘINĂU
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MOLDOVA OCUPĂ ULTIMUL LOC ÎN EUROPA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DISPONIBILITATEA ENERGIEI ELECTRICE # Infotag
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15:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: A FI UN CONTRIBUABIL ONEST ÎNSEAMNĂ A PARTICIPA LA MODERNIZAREA ȚĂRII # Infotag
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13:00
MOLDOVA A SĂRBĂTORIT DUMINICĂ ZIUA COSTUMULUI NAȚIONAL
13:00
CONSILIERUL PSRM AL CONSILIULUI MUNICIPAL BĂLȚI, ARESTAT PENTRU 30 DE ZILE DUPĂ CE A PARTICIPAT LA O ÎNCĂIERARE ÎN MASĂ # Infotag
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13:00
PREȘEDINTELE SENATULUI ROMÂN ÎNDEAMNĂ ȚĂRILE DIN OSCE SĂ SPRIJINE NU DOAR UCRAINA, CI ȘI MOLDOVA # Infotag
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MAE ÎNDEAMNĂ CETĂȚENII SĂ SE ABȚINĂ DE LA CĂLĂTORIILE ÎN LIBAN ȘI ÎN REGIUNEA ORIENTULUI MIJLOCIU # Infotag
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BAȘCANUL GĂGĂUZIEI A ADRESAT O SCRISOARE DESCHISĂ PREȘEDINTELUI PARLAMENTULUI ȘI PRIM-MINISTRULUI MOLDOVEI # Infotag
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EXPERȚII CONSIDERĂ CĂ OPȚIUNEA STRATEGICĂ A MOLDOVEI ÎN FAVOAREA INTEGRĂRII EUROPENE NU SE VA SCHIMBA NICI ÎN CAZUL SCHIMBĂRII PUTERII # Infotag
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PAS AU ELABORAT UN PROIECT DE LEGE CARE INTERZICE ALEGERILE PREZIDENȚIALE ȘI PARLAMENTARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ - RENATO USATÎI # Infotag
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