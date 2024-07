Rezultate etapei de recenzare a Recensământului populației și locuințelor 2024

08:50

În acest an, candidații la admitere vor putea depune actele la 12 universități publice și 4 private. Sesiunea de admitere se va desfășura între 22-29 iulie, rezultatele finale urmând să fie afișate pe data de 9 august. Sesiunea suplimentară va avea loc între 10-14 august, iar lista persoanelor înmatriculate va fi anunțată pe data de