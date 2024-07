Republica Moldova a ajuns al patrulea furnizor de benzină în Ucraina

10:50

De jumătate de an Irina Vlah, fondatoarea şi preşedinta „Platformei Moldova", ţine în şah clasa politică autohtonă, remarcându-se prin campanii naţionale bine puse la punct şi printr-un activism cum demult nu a cunoscut politica moldovenească. În ultimele luni, Irina Vlah a ajuns la un randament greu de imaginat că e posibil în politica noastră – […]