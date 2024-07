Un tribunal din Moscova a dispus arestarea în lipsă a Iuliei Navalnaia

13:10

O cetățeană străină a încercat să urce la bordul avionului cu o sumă de bani ascunsă sub haine. În Aeroportul Internațional Chişinău, polițiștii de frontieră și vameșii au efectuat controlul de specialitate al bagajelor și pasagerilor de pe cursa Chișinău- Baku. Urmare a verificărilor, sub hainele unei pasagere au fost depistate mijloace financiare în numerar, […] Articolul O pasageră care avea zborul spre Baku și-a ascuns sub haine 50 de mii de dolari apare prima dată în Vocea Basarabiei.