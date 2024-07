Canotorul Ivan Corșunov a cucerit aurul la Campionatul mondial studențesc de la Rotterdam

18:50

A fost atracția zilei la Wimbledon; La 57 de ani, Salma Hayek acaparează în continuare toate privirile Turneul de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, are parte de partide extrem de interesante, de mari surprize, dar și de prezența în tribune a unor vedete de prim rang. Una dintre atracțiile zilei de duminică, de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, a fost cea a actriței de la Hollywood, Salma Hayek. Ajunsă la 57 de ani, mexicanca a fost foarte atentă la toate meciurile disputa...