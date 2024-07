(VIDEO) Bolea la volan, fără acte în regulă, CNA a reținut oamenii lui Șor, UE alocă Moldovei 72,5 mln de euro / Știri NewsMaker

15:10

Săptămâna viitoare, în Republica Moldova, se vor înregistra pe alocuri maxime de până la +38°C. Toată săptămâna vom avea parte de cer variabil, fără precipitații. Menționăm, până pe 12 iulie, Moldova se află sub cod galben de caniculă. În perioada 8-14 iulie, în centrul țării, maximele vor oscila între +34°C și +36°C, minimele între +18°C […]