„Se mai întâmplă”. Vasile Bolea confirmă că a fost depistat conducând fără toate actele în regulă

10:30

Peste 2 mii de elevi, care intenționează să-și continue studiile la liceele din Chișinău, au depus dosarele în prima zi de admitere – pe 6 iulie. Elevii au depus documentele pe platforma escoala.chisinau.md. Precizăm, în total vor fi încadrați în liceele din capitală 5 246 de elevi. Până pe 15 iulie are loc prima etapă de […] The post Admiterea la liceele din Chișinău: câți elevi au depus deja cereri. Vor fi încadrați peste 5 mii appeared first on NewsMaker.