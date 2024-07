Accident tragic la Dondușeni: Un tânăr a murit, iar patru persoane au fost rănite

18:00

Un bărbat de 30 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de huliganism săvârșit în incinta unei instituţii medico-sanitare publice ori private (art. 287 alin. (2) lit. c) din Codul penal). Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat la 15 martie 2019, în incinta Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău.