China şi Belarus au început exerciţii militare comune la graniţa cu Polonia

16:30

Judecata crede că ANRE poate aplica cu o dată anterioară doar majorarea tarifelor la gaz, nu și tarifele micșorate. Renato Usatîi a citat explicația instanței de judecată de ce a respins cererea Partidului Nostru, care a cerut aplicarea cu o dată din urmă a tarifelor micșorate anul trecut, de la aproape 30 de lei, la […]