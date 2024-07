Recomandări privind siguranța alimentară pe timp de caniculă

13:00

În acest editorial aș vrea să scriu despre oameni și relațiile dintre ei, despre oameni buni, frumoși la suflet, care inspiră, se dedică în tot ce fac și sunt cu picioarele pe pământ. În viață am cunoscut și interacționat cu mulți oameni de la care am învățat lucruri bune și utile, nu am trecut indiferentă […]