„Puteți să ne prezentați legitimația, să vedem că sunteți într-adevăr deputat?”. Vasile Bolea, la volan fără asigurare și revizie tehnică

18:30

Pe acoperișul clădirii Președinției de la Chișinău au fost instalate panouri solare. Sistemul fotovoltaic este format din 114 panouri solare și costă 103,6 mii de dolari. Banii pentru instalarea acestuia au fost alocați de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasada Marii Britanii în Moldova. Sistemul fotovoltaic a fost inaugurat în cadrul unei ceremonii […]