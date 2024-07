FOTO „Acum 30 de ani eram în locul lor”. Maia Sandu a revenit la ASEM pentru a felicita absolvenții

10:50

Instituțiile educaționale din Chișinău sunt în proces de pregătire pentru noul an de studii. Direcția generală educație, tineret și sport are în subordine 286 de instituții de învățământ general, iar viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, a menționat pentru IPN că majoritatea clădirilor sunt construite cu mulți ani în urmă și au nevoie de reparații. În […]