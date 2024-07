Universitatea Slavonă își încetează activitatea. Studenții vor fi transferați la alte universități

13:15

O dată pe an, musulmanii din întreaga lume se adună la Mecca, oraș din vestul Arabiei Saudite, pentru a participa la Hajj – unul dintre cele mai importante pelerinaje islamice. Hajj este obligatoriu pentru fiecare musulman adult apt de muncă care are mijloacele financiare și a cărui absență „nu va provoca dificultăți familiei". Anul curent, peregrinarea s-a desfășurat în perioada 14-19 iunie, iar în timpul acestuia au decedat 1 301 persoane. Pelerinajul din iunie curent a avut loc în timpul unui val de căldură, cu temperaturi care au ajuns la 51,8 °C. Mai mult de trei sferturi dintre cei care au murit nu aveau permise oficiale și au mers sub lumina directă a soarelui, fără adăpost, precizează BBC cu referire la agenția oficială de știri saudită SPA. Potrivit agenției, unii dintre cei care au murit erau în vârstă sau aveau boli cronice.