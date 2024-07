Cotele pentru câștigarea EURO 2024, înaintea semifinalelor

08:50

Noua alianță de extremă-dreapta a lui Orban are destule partide pentru a obține statut de grup în Parlamentul European O nouă alianţă de extremă dreapta în Parlamentul European, lansată cu doar o săptămână în urmă de premierul ungar Viktor Orban, are suficiente partide pentru a obţine statutul de grup în legislativul european, informează duminică dpa, preluată de Agerpres. Liderul naţionalist ungar, a cărui ţară deţine de la 1 iulie preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, şi-a an...