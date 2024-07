Procesul de evaluare a bunurilor imobile va fi mai transparent și eficient

13:40

Într-o localitate din raionul Ștefan Vodă s-a produs o tragedie cu implicarea unui copil de 1 an și 7 luni. Preliminar s-a stabilit că mașina de marca Seat, condusă de un bărbat de 42 de ani, staționa la poarta familiei minorului, timp in care copilul s-a ascuns sub unitatea de transport. Ulterior, bărbatul a pornit […]