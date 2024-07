„Domnul, la Chișinău?“. Presa din România: transportatorii ilegali din R.Moldova au pus stăpânire pe Aeroportul Iași VIDEO

11:10

Sub sloganul «Bei și tot o vrei!», brandul Gotter a cucerit inimile amatorilor de bere din întreaga țară. Începând cu anul 2007, Gotter a adus pe piața din Moldova produse de înaltă calitate, devenind rapid un nume de referință în industria berii. Materia primă de calitate, importată din Cehia, stă la baza produselor Gotter. Ion Pînzaru, fondatorul fabricii, subliniază că toate rețetele sunt inspirate de tehnologiile cehe, ceea ce conferă berii