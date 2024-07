Cursul valutar oficial la 08.07.2024

16:50

În legătură cu escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu, și în special în Liban și Israel, Ministerul Afacerilor Externe atenționează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să se deplaseze în Republica Libaneză, despre existența riscurilor de securitate pentru integritatea cetățenilor. MAE recomandă să fie evitată orice călătorie...