Autoritatea Naţională Fitosanitară va verifica pepenii româneşti pentru determinarea reziduurilor de pesticide

În perioada când Lege și Justiție (PiS) s-a aflat la putere, autoritățile au direcționat bani publici către partid, Biserică și diferite grupuri de extremă dreaptă. Printre beneficiarii acestor alocări bugetare se numără mai multe entități vădit pro-ruse . Mai multe milioane de Euro au fost acordate sub formă de granturi de către o serie de instituții publice prin intermediul fondurilor pe care le administrau: Fondul Patriotic, Fondul pentru Justiție și Institutul Național pentru Libertate. Banii publici au fost cheltuiți și pentru interceptări telefonice și combaterea agendei LGBT. La jumătate de an după ce Donald Tusk a format noul guvern, polonezii descoperă puțin câte puțin pe cine a susținut tabăra lui Kaczyński și cu ce scop. Un lucru este cert: PiS a cheltuit bani publici ca și cum ar fi provenit din visteria partidului. Fondurile special alocate victimelor diferitelor infracțiuni au fost redirecționate către campania electorală, în timp ce granturile de cercetare au fost puse la dispoziția organizațiilor de extremă-dreapta, naționaliste și anti-UE, cu scopul de a le obține sprijinul. De la faliment la candidatura la parlamentare - cum a ajuns un specialist în discursuri instigatoare la ură protejatul PiS Încetul cu încetul ies la iveală documente care atestă existența unui sistem de sprijin pentru cercurile naționaliste care a funcționat în timpul guvernării PiS, fiind coordonat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile conexe, în special de Fondul Patriotic și Institutul Național pentru Libertate. În timpul guvernării PiS, un flux de fonduri publice a fost direcționat către organizațiile de extremă dreaptă. Mai mult decât atât, în instituțiile de stat care acordau aceste granturi și subvenții lucrau persoane asociate organizațiilor naționaliste, iar banii contribuabililor ajungeau la autori de articole care elogiau extrema-dreaptă fascistă și antisemiții. Printre principalii beneficiari s-au numărat organizații asociate cu Robert Bąkiewicz, care au primit cel puțin 4 milioane de Euro. Pe vremuri, Bąkiewicz a fost unul dintre liderii Taberei Naționaliștilor Radicali – ONR (în 2021, Curtea Supremă a constatat că ONR poate fi încadrată ca organizație „fascistă”), organizând, printre altele, activități împotriva refugiaților și grupurilor LGBT. Începând cu 2016, Bąkiewicz a devenit imaginea Marșului Independenței (eveniment organizat anual pe 11 noiembrie de partide și grupări de ultranaționaliste de extrema dreaptă). În spațiul public, Bąkiewicz este cunoscut pentru stările emoționale pe care le manifestă: furie (împotriva partidelor de stânga), ură (împotriva dușmanilor patriei) și dispreț (împotriva celor care nu-i împărtășesc viziunea). Bąkiewicz neagă existența schimbărilor climatice, iar obiectivul principal al noului său partid, Niepodległość (Independența), este scoaterea Poloniei din UE. Referitor la democrație, Bąkiewicz spune că este „unul dintre cele mai stupide sisteme create vreodată de om”. Bineînțeles, este un catolic devotat - în timpul Grevei Femeilor, o acțiune de protest împotriva înăspririi legii avortului de către PiS, Bąkiewicz a înființat Garda Națională cu scopul de a apăra bisericile împotriva eventualelor atacuri ale femeilor. În trecut, Robert Bąkiewicz a administrat o firmă de construcții care a dat faliment în 2011. Pentru ca instanța să-i anuleze datoria de șapte milioane de zloți (echivalentul a 1,6 milioane de Euro), Bąkiewicz a divorțat de soție (un gest mai degrabă formal, pentru că cei doi au continuat să locuiască împreună), afirmând în instanță că soția a cerut divorțul după ce el și-a închis afacerea și că l-a acuzat de „incompetență în administrarea firmei”. Imaginea pe care și-a construit-o, a unui om de afaceri ratat care locuiește cu părinții și se ocupă cu fel de fel de mărunțișuri, a dat în cele din urmă roade: în 2016, instanța a anulat întreaga datorie a companiei lui Bąkiewicz. În 2021 a fost angajat ca jurnalist la Media Narodowe (Presa Națională), iar apoi ca redactor-șef al site-ului - a creat postul de televiziune online Media Narodowe, care a început să difuzeze pe 11 noiembrie 2022. Trei luni mai târziu, Asociația „Never Again” a publicat un raport despre discursul instigator la ură, precum și teoriile conspuiraționiste, anti-semite și anti-ucrainene propagate de canalul Media Narodowe al lui Bąkiewicz. După publicarea raportului, canulul de YouTube Media Narodowe a fost închis în februarie 2023 din cauza încălcării regulilor de funcționare. În septembrie 2023, Bąkiewicz a fost inclus pe listele PiS pentru alegerile parlamentare. Milioane de euro pentru sprijinirea lui Andrzej Duda Robert Bąkiewicz nu a câștigat un mandat de deputat, însă a primit subvenții generoase în timpul guvernării PiS. Pe 5 iulie 2020, chiar înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, premierul Mateusz Morawiecki a anunțat înființarea Fondului Patriotic, sub administrarea Institutului Patrimoniului Gândirii Naționale. „Acest fond va fi folosit în educație, va contribui la dezvoltarea sentimentului patriotic și va sprijini pasionații de istorie”, anunța șeful guvernului. Adevăratul scop al acestui anunț a fost unul politic: mobilizarea cercurilor de extremă dreaptă pentru a-l vota pe Andrzej Duda în confruntarea electorală cu Rafał Trzaskowski, candidatul Platformei Civice. Duda a câștigat alegerile, iar guvernul s-a ținut de cuvânt: în 2021, Fondul Patriotic avea la dispoziție subvenții de până la 7 milioane de Euro. Andrzej Turkowski., fost membru în consiliul de administrație al asociației care organizează Marșul Independenței, a fost numit director adjunct al Institutului Patrimoniului, responsabil cu administrarea Fondului. Regulamentul privind procedura de acordare a granturilor (la ora actuală site-urile sunt inactive) prevede că experții din cadrul comisiei de evaluare pot fi persoane „ale căror cunoștințe și experiență profesională garantează îndeplinirea corespunzătoare a sarcinii încredințate”. De asemenea, aceștia trebuie să fie imparțiali. Între timp, pe listă s-au înscris următorii: Tomasz Panfil, istoric în cadrul Institutului Memoriei Naționale, care susținea că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial „situația evreilor nu era una foarte rea”, aceștia având mai multă libertate decât polonezii. Panfil a fost și membru de onoare al asociației britanice Ogniwo, acuzată că ar promova ideologia neo-nazistă. Grupul de experți care a selectat beneficiarii granturilor a inclus și membri ai Tineretului Polonez (Młodzież Wszechpolska), o organizație de tineret de factură naționalistă, eurosceptică și extremă-dreaptă, co-organizator al Marșului Independenței, precum și membri ai partidelor de dreapta (PiS, Confederația, Liga Familiilor Poloneze) și angajați ai instituțiilor de presă asociate PiS. Granturile au fost acordate organizațiilor de extremă dreaptă afiliate. Iată câteva exemple: Fundația Institutului Patrimoniului European Andegavenum a primit 900.000 de Euro. Bąkiewicz a înființat Fundația la mijlocul lunii iunie 2020, moment în care naționaliștii tocmai ajunseseră la un acord cu tabăra PiS privind susținerea lui Andrzej Duda. Wojciech Golonka, candidatul Confederației la alegerile parlamentare din 2019, a fost numit președinte. Golonka îi numește pe homosexuali „devianți”, steagul-curcubeu „o pancartă a Iadului”, iar parada Gay Pride „o bandă de perverși care se comportă precum câinii sau devianți îmbrăcați în femeie”. Sume importante din Fondul Patriotic au fost alocate pentru publicarea unor lucrări științifice (inclusiv „Tradiția Catolică pentru toți: monumente ale gândirii și persoane care le personifică”). Ministerul Culturii a susținut publicarea de cărți (în principal volume ale lefebvrștilor, care laudă cruciadele medievale, critică educația universală etc.). Andegavenum a alocat fonduri pentru o serie de prelegeri dedicate „identității europene și moștenirii sale intelectuale” pe YouTube, temele abordate cuprinzând, printre altele, doctrina dictatorului António de Oliveira Salazar. Experții invitați cel mai des la aceste evenimente au fost Jacek Bartyzel, un monarhist anti-democrat și anti-semit, și Adam Wielomski, un monarhist care îl numește catehon pe Vladimir Putin, un apărător al creștinismului împotriva Antihristului. După apelul lui Jarosław Kaczyński de a apăra bisericile în toamna lui 2020, când au izbucnit protestele împotriva înăspririi legislației privind dreptul la avort, Robert Bąkiewicz a înființat Garda Națională. Interesant este că acest lucru s-a întâmplat cu trei săptămâni înainte să fie anunțată decizia Curții Constituționale cu privire la avort, o decizie care a scos în stradă sute de mii de femei. Cu puțin timp înainte de publicarea deciziei, Fondul Patriotic a primit un buget de 30 de milioane de zloți (7 milioane de Euro). Fondul a acordat Gărzii un grant în valoare de de 400.000 de Euro pentru „Siguranță și profesionalism în timpul organizării și desfășurării manifestărilor patriotice și religioase – condiție necesară pentru consolidarea identității culturale”. Această sumă a fost folosită pentru a achiziționa un teren, o casă, o fermă și mai multe căsuțe de lemn pentru camping lângă Varșovia. 110.000 de Euro au fost direcționați către modernizarea acestui centru. În plus, Cancelaria Primului Ministru a donat 50.000 de Euro Gărzii Naționale. Asociația Marșul Independenței, pe care Bąkiewicz a condus-o între 2017 și 2023, a primit 400.000 de Euro pentru organizarea Marșului. Organizația care unește grupurile naționaliste din regiunea Siedlce (din estul Poloniei) a primit bani de la Institutul Național pentru Libertate și de la Fondul Patriotic - în total peste 200.000 de Euro. Asociația Patriotică Siedlce a fost condusă de Jacek Kamiński, membru al Asociației Marșul Independenței. Alte organizații, fundații și asociații create de Bąkiewicz sau conduse de apropiați ai acestuia au primit încă un milion de Euro. Printre acestea, Presa Națională (unde Bąkiewicz era pe atunci redactor-șef), Fundația „Advocata Nostra” (condusă de purtătorul de cuvânt al Asociației Marșul Independenței), Fundația „Milites Invictissimi” (condusă de un asociat al lui Bąkiewicz, Michał Piendyk), Asociația „Credință și tradiție” (înființată de Mariusz Sarol, supranumit „mâna dreaptă a lui Bąkiewicz”), Fundația „Good Council” (Jerzy Wasiukiewicz, care face parte din consiliul de administrație al Asociației Marșul Independenței, este membru și în consiliul de administrație al Fundației) și Fundația Zabuże (înființată de Paweł Kryszczak, membru în consiliul director al Presei Naționale, candidatul partidului Independența, recent înființat de Bąkiewicz). A sprijinit PiS cu bună știință organizațiile pro-ruse? Într-un interviu acordat OKO.press, noul director al Institutului Patrimoniului Gândirii Naționale, jurnalistul și istoricul de stânga Adam Leszczyński (autorul bestsellerului „O istorie populară a Poloniei”), declara că auditul Biroului Suprem de Audit al Poloniei (NIK), care a investigat Fondul Patriotic, a scos la iveală o serie de nereguli, neconcordanțe și abuzuri. „Potrivit Oficiului de Audit, procedurile folosite de Institut au fost necorespunzătoare și chiar abuzive. (…) Până la 60% din granturi au fost alocate în mod eronat. Este surprinzător faptul că Institutul nu a solicitat experților din comisie declarații pe proprie răspundere privind absența conflictului de interese, în timp ce beneficiarii granturilor au legături cu experții din comisia de evaluare. Mai multe organizații asociate cu Robert Bąkiewicz au fost îndeosebi privilegiate. Li s-a permis, de exemplu, să facă modificări în dosarele deja depuse, susține Leszczyński. „Auditul NIK arată că experții au fost selectați în pe criterii politice și ideologice. Unele granturi au fost acordate doar prin decizia unilaterală a directorului Institutului. Statutul Institutului îi conferă directorului acest drept, dar, conform auditorilor, acest lucru s-a întâmplat mult prea des. La vremea respectivă, Institutul era condus de fostul senator PiS, Jan Żaryn. Żaryn este un cunoscut promotor al tipului de naționalism de dreapta care exista în Polonia înainte de de cel de-Al Doilea Război Mondial dinainte de război și al radicalismului național. Printre altele, a publicat interviuri cu soldații Brigăzii Świętokrzyska, acuzați că ar fi colaborat cu Al Treilea Reich, și articole în care aceștia erau reabilitați. Șeful departamentului editorial al Institutului a fost Jakub Siemiątkowski, fondatorul și redactorul revistei neofasciste „Szturm”. Pe lângă oameni asociați anterior cu PiS (Marek Jurek, Mieczysław Ryba), din consiliul de administrație face parte și un naționalist și anti-semit, Marian Barański, co-autor al scrisorii creștinilor către Putin. „Întregul Occident imperialist, condus de administrația americană, junta de la Kiev și marionetele politice din Polonia, au mâinile mânjite cu sânge ucrainean”, scrie Barański. Putem presupune așadar, că PiS a susținut în cu bună știință nu doar organizațiile anti-democratice, anti-UE, anti-semite, homofobe, neonaziste și anti-ucrainene, ci și pe cele vădit pro-ruse? Trebuie să fim precauți (multe anchete sunt încă în desfășurare), dar cu siguranță o parte din fondurile de la stat au fost direcționate către organizații ai căror reprezentanți (de exemplu, persoane apropiate deputatului Grzegorz Braun) au ocupat funcții de conducere și care nu își ascund viziunile pro-ruse, dând vina pe Ucraina și NATO pentru agresiunea Rusiei. Dr. Łukasz Drozda, lector în științe politice la Universitatea din Varșovia, autorul volumului „Temeri urbane. Orașul de 15 minute, 5G și alți monștri” scrie că „nu orice persoană care spune lucruri în concordanță cu propaganda Federației Ruse este agent”. S-ar putea să-și dorească pur și simplu să se folosească de această retorică în mod cinic – este rentabil să folosești sperietori precum UE, homosexualii, războiul și diferite teorii ale conspirației. Și nu vorbim doar de capital politic, ci din ce în ce mai des de capital pur economic. În numai trei ani (respectiv patru cicluri de finanțare), Fondul Patriotic a cheltuit 23,5 milioane de Euro, iar majoritatea fondurilor s-au dus către zeci de organizații de extremă dreapta interconectate, unele vădit pro-ruse (60% din dosarele care au primit finanțare au fost evaluate incorect din punct de vedere al elementelor structurale și cerințelor, în timp ce 40% din fondurile transferate au fost folosite pentru achiziționarea de bunuri imobiliare). Această poveste dezvăluie două probleme: pe de o parte, demonstreză cum guvernul de dreapta al PiS a depus eforturi în ultimii ani pentru a exploata electoratul radical, indiferent de consecințe. Pe de altă parte, arată riscul uriaș al unei astfel de acțiuni, pentru că ne permite să asociem cu ușurință politicienii de rang înalt cu sloganurile pro-ruse ale extremei drepte. Ceea ce în sine este un aspect notabil pentru analiștii politici din Polonia, deoarece, așa cum se adeverește încă o dată, simpatiile pro-Kremlin sunt verbalizate în public destul de des.