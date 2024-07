FOTO Asteroidul de dimensiunea unui munte, care a trecut pe lângă Pământ, are un companion neașteptat

15:50

Brad Pitt a fost prezent vineri, 5 iulie curent, pe circuitul de la Silverstone din Marea Britanie, unde weekendul acesta au loc calificările de la Formula 1. Celebrul actor filmează pentru noua sa peliculă, intitulată „F1”. View this post on Instagram A post shared by Brad Pitt (@bradpittofflcial) Formula 1 și Apple Original […] Articolul FOTO, VIDEO Brad Pitt și-a făcut apariția pe circuitul de la Silverstone, unde se filmează pentru noua peliculă „F1” apare prima dată în Realitatea.md.