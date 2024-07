Putin aduce în discuție reluarea producției de rachete rusești cu rază intermediară de acțiune

18:35

Valurile de căldură toridă au revenit în Europa. Grecia, Cipru, Turcia și Italia au fost deja lovite de căldura extremă – și turiștii încep să schimbe destinațiile insuportabil de calde pentru alternative mai răcoroase. Un nou sondaj al Comisiei Europene pentru Turism (ETC) împărtășit cu ziarul britanic The Guardian relevă că 76% dintre călătorii europeni își adaptează comportamentul în fața crizei climatice. Iată 5 destinații din Europa pe care să le vizitezi în această vară, toate cu temperaturi în și sub 20°C, potrivit Euronews.com.