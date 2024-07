Ialoveni: Un bărbat s-a înecat în timp ce se afla la scăldat

11:30

Căldura sufocantă ne poate pune viața în pericol. Ținând cont de faptul că temperaturile ar urma să crească, iată câteva informații esențiale despre bolile cauzate de caniculă la care trebuie să fii cu băgare de seamă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Numărul deceselor cauzate de căldură în SUA a crescut în ultimii ani, cu aproximativ …