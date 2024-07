EURO 2024: Spania – Germania 2-1. Spaniolii s-au calificat în semifinale grație golului marcat în prelungiri

14:30

Rishi Sunak şi-a anunţat, vineri, demisia din funcţia de lider al Partidului Conservator, în ultimul său discurs în calitate de premier al Regatului Unit, după ce partidul Laburist a câștigat categoric, joi, alegerile legislative. Keir Starmer, liderul Partidului Laburist mers la Regele Charles, pentru a primi oficial mandatul de prim-ministru și sarcina de a forma noul Guvern. Starmer urmează să se adreseze națiunii în noua sa calitate. Partidul Conservator a pierdut, duminică, alegerile, la un scor dezastruos în fața Partidului Laburist.„Îmi pare rău pentru că am consacrat acestei slujbe tot ceea ce am putut, însă ați trimis un semnal clar că Guvernul trebuie să se schimbe. Acesta este lucrul care contează. Am înțeles că sunteți furioși, că sunteți dezamăgiți și îmi asum responsabilitatea pentru această pierdere. Le spun candidaților conservatori, care au lucrat fără oboseală, dar și fără succes, că îmi pare rău că nu am putut să vă răsplătim pe măsura eforturilor dumneavoastră. (...)Nu îmi voi da imediat demisia imediat din slujba de lider al partidului. Au loc procedurile de selectare a unui succesor. Este important ca după 14 ani la Guvern, Partidul Conservator să se reconstruiască și să își asume rolul crucil în opoziție, în mod profesionist și cu eficiență.Când m-am prezentat aici, prima dată ca prim-ministru, v-am spus care era misiunea cea mai importantă, de a reveni la o economie stabilă. Inflația a ajuns din nou sub control, au scăzut ratele dobânzilor și ne-am crescut rolul în lume, am dezvoltat relațiile cu aliații, am condus eforturile globale de a sprijin Ucrainași am ajuns un cămin pentru noile tehnologii transformative. Regatul Unit este mai puternic datorită evoluțiilor de separare de Irlanda de Nord și independenței și sunt mândru de aceste reușite”, a declarat Rishi Sunak. ”În curând, oponentul meu, Keir Starmer, va deveni prim-ministrul nostru. Reușitele lui vor fi reușitele noastre, ale tuturor, așa că le doresc, lui și familiei, cele mai bune urări. Chiar dacă am avut dezacorduri în campanie, este o persoană politică animată și onestă și merită ca, alături de familie, să fie ajutat pentru această tranziție către o viață nouă, atunci când se va lupta într-o lume din ce în ce mai instabilă pentru a asigura statutul țării noastre și le mulțumesc celor care ne-au ajutat aici”, a mai transmis Rishi Sunak. Palatul Buckingham a confirmat că demisia lui Sunak a fost acceptată de rege. Rishi Sunak „a avut o audiență la rege în această dimineață și și-a prezentat demisia din funcția de prim-ministru”, pe care Majestatea Sa a acceptat-o, potrivit unui declarații a Palatului Regal.