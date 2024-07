Magistrata Victoria Sanduța, reacție după refuzul CSM: ”Hotărârea pronunțată a fost adoptată cu încălcarea normelor legale în vigoare”

12:20

În urma scandalului privind demiterea judecătoarei Victoria Sanduța, Veaceslav Platon a relatat pe blogul său de pe Telegram cum a cunoscut-o pe magistrată. Potrivit lui, s-a întâmplat în 2017, atunci când era în închisoare și acesta era încarcerat într-o celulă, fără nicio legătură cu lumea exterioară. „Aveam doar un mic radio, dar și pe acela fie mi-l luau, fie mi-l deteriorau permanent. Conform legii, mi se cuvenea să am televizor și un set de tot felul de mărunțișuri atât de plăcute unui deținut. Doar că, încălcând direct prevederea legală cu privire la permisiunea de a avea un televizor, de fiecare dată primeam refuz în acest sens. În toți acei ani nu mi-a fost satisfăcută nicio solicitare din cele peste 400 cu privire la condițiile de detenție, cu excepția uneia. Era ziua de 30 decembrie. Anume în acea zi mi-a fost stabilită o ședință în Judecătoria sectorului Centru cu privire la permisiunea de a avea un televizor. Era înainte de sărbători și avocații mei și-au cerut zi liberă. Plus că, și escorta a solicitat să renunțe la deplasarea la ședință, întrucât doreau să ajungă cât mai rapid acasă. Eu am renunțat la prezența la ședință și am scris o cerere cu privire la examinarea solicitării în absență. Ședințele era o formalitate, iar decizia era prescrisă. Magistrații știau că Platon e inamicul numărul 1 și orice mică decizie în favoarea acestuia, ar fi una fatală. Demisia ar părea o soluție cât de cât prielnică. În rest, la dubă. Iată de ce, nimeni nici nu risca. Se temeau la culme. Și iată că, după lunga vacanță de ianuarie vin avocații la mine și râd. Întrebându-i ce i-a amuzat atât de tare, a urmat răspunsul: „O oarecare judecătoare nebună n-a mai amânat solicitarea ta cu privire la permisiunea deținerii unui televizor și a obligat Penitenciarul nr. 13 să ți-l ofere din contul rudelor”. Acum nu veți înțelege hazul, dar în acea atmosferă de frică și represiuni, o asemenea decizie era aproape de o reacție defensivă. Abia ulterior am aflat că numele magistratei era Sanduța. Încă mult timp am glumit și tot pariat cât de rapid Plahotniuc va demite acest judecător. Unii ziceau că nu va dura mai mult de o lună, alții pariau pe jumătate de an. Decizia magistratei Sanduța a fost anulată de Curtea de Apel în decurs de 20 de zile. Iar pe nebuna de magistrată a demis-o nu Plahotniuc, dar Maia Sandu. P. S.: Îmi cer scuze în prealabil de epitetul „nebună”, cu privire la Victoria Sanduța. Însă, în realitățile moldovenești, într-adevăr trebuie să fii nebun pentru ca, în pofida tuturor presiunilor, să rămâi a fi un Judecător cu literă mare și devotat Legii cu fiecare celulă a propriului organism”, a relatat Veaceslav Platon pe canalul său de Telegram.Magistratul Victoria Sanduţa urmează a fi propusă preşedintelui Maia Sandu pentru eliberarea din funcţia de judecător al judecătoriei Chişinău. Se întâmplă după ce cererea acesteia de numire în funcţia de judecător până la atingerea plafonului de vârstă, a fost respinsă de către membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia a fost luată în şedinţa Consiliului de luni, 1 iulie. Cu toate acestea, Maria Frunze, membrul CSM a afirmat în cadrul şedinţei, că audierea Victoriei Sanduţa „nu a fost pusă pe picior de egalitate” cu ceilalţi candidaţi.Toți cei nouă membri actuali au fost prezenți la ședința CSM din 1 iulie. Propunerea de aprobare a cererii Victoriei Sanduța și recomandarea președintelui de a o numi în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă (65 de ani) a fost susținută de șase membri ai CSM, trei au votat împotrivă. Cu toate acestea, judecătoarei Sanduţa i-a fost refuzată numirea în funcție, întrucât un răspuns pozitiv trebuie aprobat prin votul majorităţii membrilor, nu dintre cei actuali, ci din numărul total de locuri din CSM, adică din 12.