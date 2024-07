Maia Sandu: Integrarea europeană aduce salarii mai mari și mai multă siguranță pentru cetățeni

13:30

Un copil de doar un an și șapte luni a murit după ce a fost strivit de roțile unui automobil. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, tragedia a avut loc cu puțin timp în urmă într- o localitate din raionul Ștefan Vodă. Oamenii legii au stabilit preliminar că mașina de marca Seat, condusă de un bărbat […]