Dorin Recean, la întrevederea cu autoritățile publice locale din Ceadîr-Lunga: „Avem un singur scop – sa îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor noștri”

Primăria Municipiului Chișinău anunță lansarea concursului de soluții plastice de selectare a autorului monumentului de for public, bustul scriitorului Nicolae Dabija. Concursul este deschis pentru sculptorii din țară și are drept scop identificarea unui concept sculptural care ar imortaliza personalitatea scriitorului, istoricului literaturii și omului politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române