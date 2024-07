Dorin Recean, în vizită de lucru la Ceadîr-Lunga: Avem un singur scop, să îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor noștri

09:10

Cel mai vechi exemplu de artă rupestră figurativă a fost descoperit în insula indoneziană Sulawesi de oamenii de ştiinţă australieni şi indonezieni. Pictura reprezentând un porc sălbatic şi trei figuri asemănătoare oamenilor are o vechime de cel puţin 51.200 de ani, cu peste 5.000 de ani mai mult decât cea mai veche artă rupestră anterioară, transmite News.ro. Pictura, despre care se crede că are o vechime de cel puţin 51.200 de ani, a fost găsită în peştera Leang Karampuang din estul insulei in...