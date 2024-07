Legislația națională care vizează accesul egal pentru femei și bărbați la bunuri și servicii va fi armonizată cu cea a UE

12:20

Tragedie fără margini la Ștefan Vodă: Un copil de 1 an și 7 luni a murit după ce s-a ascuns sub o mașină Un copil de 1 an și 7 luni a murit după ce s-a ascuns sub o mașină staționată la poartă. Tragedia s-a produs acum o oră, într- o localitate din raionul Ștefan Vodă Potrivit poliției, s-a stabilit că mașina de marca Seat, condusă de un bărbat de 42 de ani, staționa la poarta familiei minorului, timp in care copilul s-a ascuns sub unitatea de transport. Ulterior, bărbatul a pornit mașina neobse...