Diaspora Business Forum 2024 va fi organizat în luna august

14:00

Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe unde i s-a înmânat o notă privind declararea persona non grata a unui membru al Ambasadei României, scrie Digi24.RO. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti apreciază drept „neîntemeiată” decizia părţii ruse de a declara un diplomat român persona non grata. „Această măsură este un răspuns la decizia anterioară nemotivată a părţii române de a declara persona non grata un diplomat al Amba...