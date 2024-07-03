CU ASISTENȚA USAID, ÎN RAIONUL STRĂSENI A FOST INSTALATĂ O LINIE MODERNĂ DE SORTARE ȘI AMBALARE A CIREȘELOR

Infotag, 3 iulie 2024 13:00

CU ASISTENȚA USAID, ÎN RAIONUL STRĂSENI A FOST INSTALATĂ O LINIE MODERNĂ DE SORTARE ȘI AMBALARE A CIREȘELOR

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