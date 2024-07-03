MOLDOVA VA PRIMI 6 MILIOANE DE EURO PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI EFICIENȚA ENERGETICĂ A LOCUINȚELOR SOCIALE
Infotag, 3 iulie 2024 13:00
MOLDOVA VA PRIMI 6 MILIOANE DE EURO PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI EFICIENȚA ENERGETICĂ A LOCUINȚELOR SOCIALE
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