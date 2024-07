Rotatia plantelor: Fasole – după ardei, roșii – după țelină

14:00

În acest an n-a fost efectuată viitura ecologică de primăvară pe Nistru. S-a trecut peste ea la solicitarea Ucrainei, care a motivat că are nevoie de apa fluviului pentru a produce electricitate. Este o concesie justificabilă, în situația în care țara vecină suportă un război, dar semnalăm posibile urmări negative pentru Republica Moldova – în […] Articolul Vom avea mai puțin pește – viitura de primăvară pe Nistru n-a fost organizată în acest an apare prima dată în Ecopresa.