Premierul Dorin Recean efectuează o vizită de lucru în Grecia

Duminică, 23 iunie 2024, va avea loc Turneul de mini-fotbal tradițional pentru maturi „Cupa Primarului" or. Nisporeni, ediția 2024. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 10:00 pe terenul sintetic al Liceului Teoretic Mircea Eliade din Nisporeni. Toate echipele din Raionul Nisporeni sunt invitate să participe la acest turneu prestigios....