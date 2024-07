/UCRAINA/ Un mort și 9 răniți într-un bombardament la un oficiu poștal

16:30

Luptătorul de stil liber Traian Căpățînă, a obținut aurul în Franța, pentru al doilea an consecutiv, la un turneu de lupte pe plajă. Acesta a devenit pentru al doilea an consecutiv campion la Turneul din categoria World Series, care a fost găzduit de litoralul Saint Laurent Du Var. În finala categoriei de greutate de până […]